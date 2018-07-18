Флэнаган стал участником второго сезона WBSS 

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Российский боец Корешков нокаутировал черногорца Бакоцевича на турнире Bellator

Алоян: бороться за трофей имени Мухаммеда Али — большая честь

Мэнни Пакьяо нокаутировал Лукаса Матиссе и стал чемпионом мира WBA Regular