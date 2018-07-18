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Флэнаган стал участником второго сезона WBSS
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Флэнаган стал участником второго сезона WBSS 

Чемпионат.com 2 часа назад
Британский боксёр Тэрри Флэнаган примет участие во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии в первом полусреднем весе, сообщает официальный сайт турнира.
29-летний боксёр присоединился к россиянину Эдуарду Троноскому, белорусским спортсменам Кириллу Релиху и Ивану Баранчику, шведу Энтони Йигиту, британцу Джошу Тейлору и американцам Реджису Прогрейсу и Райану Мартину в борьбе за приз имени Мохаммеда Али во втором сезоне турнира.
Жеребьевка 2-го сезона Всемирной боксерской суперсерии пройдет 22 июля в России
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