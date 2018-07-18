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«Селтик» дважды разгромил чемпиона Армении в Лиге чемпионов
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«Селтик» дважды разгромил чемпиона Армении в Лиге чемпионов 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Селтик» пробился во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Глазгевианцы дважды крупно победили чемпиона Армении «Алашкерт». В составе последнего в обоих матчах сыграл бывший игрок «Химок» Артур Едигарян.
"Селтик" стал последним участником второго отборочного раунда. Его соперником станет норвежский «Русенборг»​.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
Ответный матч
"Селтик" (Шотландия) — «Алашкерт» (Армения) — 3:0 (3:0)
Голы: Дембеле, 8 (1:0). Дембеле, 18 — с пенальти (2:0). Форрест, 35 (3:0).
Удаление: Шимунович (С), 11.
Первый матч — 3:0
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