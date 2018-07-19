Федор Чудинов: Пока не было спарринга с Головкиным, но надеюсь в будущем поучаствовать в его подготовке 

Российский боксер Федор Чудинов накануне поединка с Наджибом Мохаммеди рассказал о своей подготовке в лагере тренера Абеля Санчеса, и выразил желание в будущем провести спарринг с Геннадием Головкиным.
— По приезду в лагерь Санчеса, честно говоря, у меня открылся новый взгляд на тренировки. Они были тяжелыми, но режим сбалансирован, так что успеваешь восстановиться. За два месяца я много получил от тренера Абеля Санчеса. Я понимаю, что у Мурата Гассиева важный бой на носу, и что тренер больше времени уделяет ему. Тем не менее я доволен тем, что он мне дал. Уверен, предстоящий бой покажет мою подготовку и мой уровень. Что касается спаррингов с Геннадием Головкиным — то я пока не участвовал. Может быть, мне предоставиться возможность поучаствовать в подготовке Головкина в дальнейшем, удастся провести спарринг, — отметил Чудинов.
Бой Федора Чудинова с Наджибом Мохаммеди состоится в эту субботу в Москве. Поединок будет проходить в андеркарде боксерского вечера, главным событием которого станет бой Мурата Гассиева против Александра Усика.