«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»

31-летний украинский боксер Александр Усик победил 24-летнего россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Усик стал абсолютным чемпионом мира и завоевал трофей имени Мухаммеда Али

Президент Украины Петр Порошенко отметил важность победы спортсмена для Украины.

«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближения нашей победы. Украина гордится тобой!» — написал Порошенко у себя в твиттере.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что предложит президенту Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.

«Который раз он доказывает — сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!», — написал Гройсман на своей странице в фейсбуке.

Кроме того, премьер назвал «исторической» победу Усика над россиянином Гассиевым.

«Газета.Ru» пообщалась на тему боя и его политической составляющей с одним из самых влиятельных людей из мира бокса — промоутером Владимиром Хрюновым.

— Какие впечатления у вас остались от боя?

— Буквально на днях свой день рождения отмечал спортивных комплекс «Олимпийский». Сооружение было открыто в далеком 1980 году, специально для того, чтобы там проходили большие спортивные события — такие как вчера. Прошедший 21 июля вечер бокса еле-еле вместил всех желающих.

И главный результат соревнований — это то, что у молодых ребят появится мотивация заниматься спорта. То, для чего все это затевалось — вчера успешно состоялось.

Сам бой, с точки зрения технического исполнения, получился блестящим.

Нужно поздравить украинского спортсмена Александра Усика, но и россиянина Мурата Гассиева ждет большое будущее в боксе. Поражение пойдет ему только на пользу. Мы еще увидим много интересных боев с его участием.

— Чувствовалась большая разница в классе между соперниками. Об этом говорят и судейские оценки. Почему, на ваш взгляд, Гассиев не сумел раскрыть свой потенциал?

— На Гассиева повлияли трибуны и ответственность перед зрителем. Он же еще совсем молодой человек. Мурат хотел как можно скорее завершить этот бой, но Усик оказался лучше.

Бокс — это противостояние в том числе и тренеров. Анатолий Ломаченко проделал серьезнейшую работу, за которую всю команду Усика можно только похвалить.

— Как относитесь к возможному переходу Усика в супертяжелый вес? В первом тяжелом ему уже делать нечего?

— Что касается тяжелого веса, то у Усика есть перспектива провести бой с британцем Тони Белью на его территории.

Вообще, Александр — боксер с огромным потенциалом.

Хотел бы еще отметить человеческие качества Усика. Это не только великий спортсмен, который вчера по праву добился победы, но и еще человек, который правильно думает.

Вчера Александр, не подбирая слова, говорил прекрасные вещи. Я был свидетелем его разговора с Муратом после боя.

Этим соревнованием мы показали, что Россия толерантная и гостеприимная страна, которая служит примером того, как нужно проводить крупные соревнования.

На арене «Олимпийский» я не увидел ни одного эпизода, который хоть как-то смахивал бы на политику. Видел, как один парнишка из Украины потерял телефон, и вся охрана спорткомплекса помогала ему найти его. Хотя это было уже глубокой ночью.

— Как относитесь к высказыванию Петра Порошенко, который сказал, что победа Усика — это «символ борьбы украинского народа»?

— Задам вам встречный вопрос. Кто запомнит высказывание этого человека, который позволяет себе добросовестно ошибаться? Какое время его слова будут помнить? Совсем недолго. А сколько будут помнить результат вчерашнего боя?

Твит Порошенко — небольшой эпизод, который никому не пойдет на пользу. А скорее просто останется без результата.

Сегодня тысячи людей выйдут на улицы Киева, чтобы встретить Александра Усика как героя и победителя. И очень малому проценту людей будет дело до того, что сказал об этом Порошенко.

— Что скажете о боксерском вечере в целом? Какие бои вам понравились?

Хочу пообещать вам, что уже через пару лет мы будем обсуждать победу Шишкина в чемпионском бою.

До сих пор идут споры по поводу результата боя Федора Чудинова и француза Наджиба Мохаммеди . Этот поединок получился самым резонансным (судьи раздельным решением отдали победу россиянину, но зал такой результат боя освистал — «Газета.Ru»).

— А кто по-вашему здесь заслужил победу?

— Я бывал в самых разных ситуациях…

Бой был очень близкий. Федору есть, над чем работать, но чуть-чуть он все-таки выиграл.