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Киев упрекнул украинского боксера за бой в России
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Киев упрекнул украинского боксера за бой в России 

Газета.Ru 23 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что выступление украинского боксера Александра Усика в Москве подрывает веру «в агрессию России», передает "Советский спорт".
"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных мероприятий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно", — написал Кириленко на своей странице в твиттере.
22 июля в Москве состоялся финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Усик победил россиянина Мурата Гассиева единым решением судей.
Украинский боксер стал обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Ранее сообщалось, что тренер Усика считает переход боксера в супертяжелый вес вызовом.
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