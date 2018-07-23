Киев упрекнул украинского боксера за бой в России

"Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных мероприятий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно", — написал Кириленко на своей странице в твиттере.

22 июля в Москве состоялся финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Усик победил россиянина Мурата Гассиева единым решением судей.

Украинский боксер стал обладателем четырех чемпионских поясов по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее сообщалось, что тренер Усика считает переход боксера в супертяжелый вес вызовом.