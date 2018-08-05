Ковалеву нанесли сокрушительное поражение

Россиянин Сергей Ковалев не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Атлантик-Сити (США), он проиграл колумбийцу Элейдеру Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде.
Ковалев не смог во второй раз защитить титул чемпиона мира, проведя третий поединок после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин проиграл по очкам спорным судейским решением, после чего воспользовался пунктом в контракте о проведении реванша. Но в июне прошлого года снова уступил — техническим нокаутом в восьмом раунде.
Kovalev just got smashed. #KovalevAlvarez pic.twitter.com/n07UUMvNzu— Jonnyboy (@JBNeverDies) August 5, 2018
Уорд объявил о завершении карьеры, расстался со всеми тремя поясами чемпиона мира, и WBO постановила провести бой за вакантный титул с участием Ковалева — против украинца Вячеслава Шабранского. Россиянин победил техническим нокаутом во втором раунде, а в марте этого года защитил пояс, выиграв у соотечественника Игоря Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде. Первоначально Ковалев должен был встретиться с американцем Маркусом Брауном, с которым уже подписал контракт на поединок. Но тот снялся с боя после обвинений в домашнем насилии, и за день сторонам удалось договориться о проведении боя с Альваресом.
На счету 35-летнего Ковалева теперь 32 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. 34-летний Альварес по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 24 победы (12 нокаутом). Он ждал титульного шанса на протяжении трех лет. В 2015 году он победил малавийца Айзека Чилембу по очкам и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), но встретиться с его обладателем — канадцем Адонисом Стивенсоном — так и не смог.
На данный момент двое россиян владеют титулами чемпиона мира: Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 79,38 кг), а Денис Лебедев является "чемпионом в отпуске" WBA в весе до 90,71 кг.