Уайлдер может сразиться с Уайтом осенью 2018 года

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер может получить $ 8 млн за бой с обладателем титула WBC Silver в супертяжёлом весе Диллианом Уайтом, о чём сообщил промоутер Эдди Хирн в интервью The 42. «Я готов сделать Уайлдеру предложение на $ 7 или даже $ 8 млн на бой с Уайтом. Вновь встречусь с Деонтеем на текущей неделе и обсужу с ним вопрос поединка с Диллианом до конца 2018 года. Мы могли бы провести этот бой в США, например в Бруклине, поскольку Уайлдер не хочет приезжать в Великобританию для поединка. Деонтей хочет драться в октябре или ноябре, так что постараемся всё решить», — сказал Хирн.