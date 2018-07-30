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Уайлдер может сразиться с Уайтом
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Уайлдер может сразиться с Уайтом осенью 2018 года 

Чемпионат.com 30 июля 2018
Фото: Reuters
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер может получить $ 8 млн за бой с обладателем титула WBC Silver в супертяжёлом весе Диллианом Уайтом, о чём сообщил промоутер Эдди Хирн в интервью The 42.
«Я готов сделать Уайлдеру предложение на $ 7 или даже $ 8 млн на бой с Уайтом. Вновь встречусь с Деонтеем на текущей неделе и обсужу с ним вопрос поединка с Диллианом до конца 2018 года. Мы могли бы провести этот бой в США, например в Бруклине, поскольку Уайлдер не хочет приезжать в Великобританию для поединка. Деонтей хочет драться в октябре или ноябре, так что постараемся всё решить», — сказал Хирн.
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