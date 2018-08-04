Я же украинец: Усик отказался менять гражданство

Усик ответил на вопрос журналистов о том, хотел бы он получить российское гражданство. По его словам, такой вариант ему «никто и никогда не предлагал».

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик заявил о том, что не намерен менять украинский паспорт, даже если весь мир ему «предложит гражданство».

Между тем украинец ответил на вопрос журналистов о том, хотел бы он получить российское гражданство. По словам Усика, такой вариант ему «никто и никогда не предлагал».

«Если бы даже предложили, то зачем? Я же украинец. У меня есть все: страна, паспорт, дом. Много паспортов мне не нужно. Я и с этим могу ездить везде, и я это делаю», — цитирует его слова сайт «Комсомольская правда».

Однако ранее Усик раскритиковал власти Украины и потребовал от Киева вернуть украинцам улыбки и мир в страну.