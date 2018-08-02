Ещё
Костя Цзю вступился за Усика
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Костя Цзю вступился за Усика 

Рамблер 2 августа 2018
Фото: РИА Новости
Российский боксер Константин Цзю поддержал украинца Александра Усика, ставшего абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, и назвал его «настоящим джентльменом». Об этом сообщает НСН.
По словам Цзю, он полностью согласен с Усиком в том, что спорт и политику смешивать нельзя.
Россиянин подчеркнул, что Усик отстоял свою честь, представляя не только Украину, но и вид спорта в целом.
«И он, прежде всего, показал себя настоящим джентльменом, как на ринге, так и вне. Поэтому у меня только уважение к нему», — заключил Цзю.
После финала WBSS в Москве Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (по версиям WBC, WBO, WBA и IBF). Ему присудили победу над российским спортсменом, чемпионом мира по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым.
На Украине многие раскритиковали Усика за участие в проходившем в Москве поединке. Писательница Лариса Ницой назвала его трусом, так как он не произнес после боя лозунга «слава Украине». При этом ему также предлагали дать звание героя Украины.
Сам спортсмен попросил ничем его не награждать и не мешать заниматься спортом. Он добавил, что был бы готов славить Украину 24 часа в сутки, если бы власти вернули в страну мир и подняли бы пенсии пенсионерам.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой72
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение