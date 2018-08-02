Костя Цзю вступился за Усика

Российский боксер Константин Цзю поддержал украинца Александра Усика , ставшего абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, и назвал его «настоящим джентльменом». Об этом сообщает НСН.

По словам Цзю, он полностью согласен с Усиком в том, что спорт и политику смешивать нельзя.

Россиянин подчеркнул, что Усик отстоял свою честь, представляя не только Украину, но и вид спорта в целом.

«И он, прежде всего, показал себя настоящим джентльменом, как на ринге, так и вне. Поэтому у меня только уважение к нему», — заключил Цзю.

После финала WBSS в Москве Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе (по версиям WBC, WBO, WBA и IBF). Ему присудили победу над российским спортсменом, чемпионом мира по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым.

На Украине многие раскритиковали Усика за участие в проходившем в Москве поединке. Писательница Лариса Ницой назвала его трусом, так как он не произнес после боя лозунга «слава Украине». При этом ему также предлагали дать звание героя Украины.

Сам спортсмен попросил ничем его не награждать и не мешать заниматься спортом. Он добавил, что был бы готов славить Украину 24 часа в сутки, если бы власти вернули в страну мир и подняли бы пенсии пенсионерам.