«Не ценят на Украине»: кому Усик посвятил стихи

«Не ценят на Украине»: кому боксер Усик посвятил стихи

Украинский боксер Александр Усик в ответ на обвинения соотечественников в «пророссийской» риторике и недостатке патриотизма зачитал стихотворение собственного сочинения, посвященное родине. В своих строчках спортсмен называет Украину «навеки единственной» и «самой родной», а также подчеркивает, что там есть все «для жизни и для праздника». При этом Усик пожаловался на то, что многие люди не ценят его победы и что для того, чтобы стать героем, «надо убивать».

Украинский боксер Александр Усик в последнее время терпит нападки на родине за свое нежелание кричать лозунги, прославляющие страну, после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и вообще как-то нагнетать обстановку между Россией и Украиной. Многие соотечественники спортсмена видят в таком поведении недостаток патриотизма.

В самый разгар обвинений в «пророссийском» поведении Усик решился обнародовать свое стихотворение, посвященное родине. Оно так и называется — «Украина».

Как признался боксер в интервью Sport.ua, он сочинил эти строки уже давно, 2 января 2018 года, прямо перед боем с латвийцем Майрисом Бриедисом за выход в финал Всемирной суперсерии.

«Украина, моя Украина / Моя сила, моя родина / Ты для меня, как мать для сына / Сама родная и навеки одна», — говорится в тексте.

Усик восхищается красотой своей страны, воспевая «бескрайние поля, леса», высокие Карпатские горы и ели — «стройные, как струна».

Также спортсмен остался верным своему горячему желанию прекратить войну в стране и установить мир во всем мире.

«Все у нас есть: для жизни и для праздника / У нас страна единая для всех / Так помолимся, братья, мы богу, / Чтобы сохранил нас в единстве всех», — такими словами завершается стихотворение.

Усик признался, что хотел озвучить свое творение на пресс-конференции, но посчитал, что это будет излишним. Однако сейчас, видимо, наступил подходящий момент — или спортсмен решил, что пора немного успокоить публику после нескольких резонансных заявлений?

Например, недавно Усик отказался от звания Героя Украины и попросил прекратить сумасшествие с вручением различных регалий и просто «не мешать идти путем, по которому ведет всевышний». По поводу нежелания скандировать «Слава Украине!» боксер отметил:

«Есть много людей, которые что-то кричат. Я хочу сказать, что готов 24 часа кричать, если бы эти люди вернули в мою страну мир, подняли бы пенсии пенсионерам или вернули бы улыбки тем, кто не улыбается».

Неудивительно, что после таких высказываний украинские патриоты обвинили боксера в недостаточной любви к родине.

Особенное возмущение высказал заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев

«Трусы или крестик, фанаты Усика, выбирайте — дальше строить из себя одновременно патриотов Украины не выйдет.

Он не случайно боксировал в Москве и обнимался с русским. Если вы болеете за него как за «украинского патриота», то вы такие же «патриоты». Или вы настолько глупы, что не о чем говорить.

Пророссийский Усик с украинским флагом в руках водит вас, как детей, вокруг пальца», — написал Муждабаев в своем фейсбуке.

Судя по всему, именно в ответ на эти нападки боксер решил зачитать стихотворение, полное личных чувств к родине, которое он никому не показывал с января.

«Бывает обидно, когда ты пашешь-пашешь и делаешь что-то не только для себя, но и чтобы люди радовались. А складывается впечатление, что людям эти победы вовсе не нужны.

Вообще не нужны. Не ценят они их. Да и тех людей, которые защищают страну и приносят победы, тоже не ценят. Складывается впечатление, для того, чтобы стать героем, надо убивать, но это же бред. Полнейший бред», — едва ли не с отчаяньем рассуждал Усик.

Спортсмен также до сих пор держит в голове тему с отказом от звания Героя, который расстроил многих его поклонников.

«Если говорить о героизме и кому давать за это награду, то надо вручить ее именно такому человеку, как мой тренер Анатолий Николаевич Ломаченко. Он привел меня к олимпийскому золоту. Он воспитал большое количество боксеров», — отметил Усик.

Отвечая на вопрос о том, как ему удается справляться с огромным давлением со стороны своих же соотечественников, спортсмен признался, что после боя с Гассиевым ездил отдыхать в Крым, а если быть точнее — в Симферополь, откуда он родом.

«Я сейчас был в Симферополе, где встретился с родными, кумовьями, тренером… где пошел к своему духовному наставнику отцу Павлу в Свято-Троицкий женский монастырь. Мы пошли на службу, причастились сами и причастили деток и крестников. Мы с ним полтора часа сидели и разговаривали. И благодаря этому я избавляюсь от негатива».

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