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Усик стал боксёром месяца
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Усик стал боксёром месяца по версии WBA 

RT на русском 3 августа 2018
Фото: Reuters
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назвала украинца Александра Усика лучшим боксёром июля.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
В июле на московской арене «Олимпийский» спортсмен одержал победу в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе над чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF Муратом Гассиевым.
Усик вышел на бой в ранге чемпиона мира по версиям WBC и WBO.
Украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, обладателем трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира WBSS.
Ранее в Совфеде выступили за присвоение боксёру Усику звания Героя Мира.
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