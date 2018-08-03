Усик стал боксёром месяца

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назвала украинца Александра Усика лучшим боксёром июля.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
В июле на московской арене «Олимпийский» спортсмен одержал победу в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе над чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF Муратом Гассиевым.
Усик вышел на бой в ранге чемпиона мира по версиям WBC и WBO.
Украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, обладателем трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира WBSS.
Ранее в Совфеде выступили за присвоение боксёру Усику звания Героя Мира.