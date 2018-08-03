Усик стал боксёром месяца по версии WBA

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назвала украинца Александра Усика лучшим боксёром июля.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В июле на московской арене «Олимпийский» спортсмен одержал победу в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе над чемпионом мира по версиям WBA Super и IBF Муратом Гассиевым.

Усик вышел на бой в ранге чемпиона мира по версиям WBC и WBO.

Украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, обладателем трофея имени Мухаммеда Али и первым в истории победителем турнира WBSS.