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Усик доверил охрану наград «беспощадному шпицу»
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Усик рассказал о беспощадном шпице, который охраняет его награды 

RT на русском 3 августа 2018
Фото: РИА Новости
Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе по боксу Александр Усик рассказал, что его боксёрские пояса охраняет шпиц Снег.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина».
«Ещё не стоит, потому что ремонт заканчивается. Он у меня сейчас дома стоит, друзья его привезли. Он на месте, пояса дома под замком. Собака у меня есть дома, охраняет… Шпиц. Он у меня очень жёсткий. Его зовут Снег, он беспощадный», — ответил о на вопрос о том, где стоит кубок Мохаммеда Али.
Ранее сообщалось, что Усик прочитал стихотворение собственного сочинения об Украине.
Украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе после победы в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) над россиянином Муратом Гассиевым.
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