Боксёр Ковалёв объявил о возможном завершении карьеры

После поражения нокаутом от колумбийца Элейдера Альвареса российский боксёр Сергей Ковалёв сообщил о возможном уходе из спорта. В боксёрском сообществе это заявление восприняли неоднозначно. Так, экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Григорий Дрозд поддержал решение россиянина завершить карьеру, а генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что Ковалёв ещё несколько лет способен выступать на высоком уровне.

Боксёрский вечер в Атлантик-Сити должен был стать триумфом российских боксёров, но обернулся разочарованием. Если Дмитрий Бивол сумел защитить свой титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, то Сергей Ковалёв неожиданно уступил колумбийцу Элейдеру Альваресу. Причём поражение получилось очень неприятным: в ходе седьмого раунда уроженец Копейска трижды оказался на полу, тем самым заставив рефери остановить поединок.

Сразу по окончании схватки тренер российского спортсмена Арбор Турсунпулатов заявил, что боя-реванша с Альваресом ждать не стоит, а также выразил мнение, что Ковалёву следует завершить профессиональную карьеру. Позднее такого развития событий не исключил и сам боксёр.

«У меня всё хорошо. Сейчас нужно провериться, сделать МРТ, все эти мероприятия после таких непредвиденных ситуаций. Пропустил «плюшечку», не смог собраться», — обратился Ковалёв к своим болельщикам на своей странице в социальной сети Instagram.

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 4 Авг 2018 в 10:01 PDT «Видимо, подустал, пришло время вешать перчатки на гвоздь. Спасибо за поддержку, за веру в меня. Извиняюсь, что разочаровал кого-то. Это бокс, всякое бывает. Посмотрим, не буду делать поспешных выводов. Пройдёт время, и приму решение», — добавил он.

Ранее в карьере россиянин лишь дважды уступал и оба раза это было в поединках с Андре Уордом . В первый раз американец одержал победу благодаря неоднозначному решению судей, а во второй — завершил бой досрочно. Однако и здесь не обошлось без спорных моментов. Так, несколько ударов, которые предшествовали остановке поединка, пришлись ниже пояса Ковалёва, однако рефери на это никак не отреагировал.

При этом промоутер российского боксёра Кэти Дува не стала делать скоропалительных заявлений и говорить о завершении карьеры Ковалёва.

«Сергей сейчас пройдёт обследование в больнице, но с ним всё в порядке. Он неожиданно пропустил тот удар, поэтому поединок, к сожалению, завершился именно так. Если Ковалёв захочет, то ему будет организован реванш с Альваресом, такой пункт (в контракте. — RT) у нас есть. Я бы не торопилась с заявлениями относительно завершения карьеры, раньше все говорили, что и Мэнни Пакьяо уйдёт, но он ещё в тонусе», — цитирует Дуву ТАСС.

2 апреля Сергей отпраздновал свой 35-й день рождения, но для бокса данный возраст сложно назвать преклонным. Вышеназванному Мэнни Пакьяо уже в декабре исполнится 40 лет, однако филиппинец продолжает демонстрировать выступления высочайшего класса. Подтверждением тому является его недавняя досрочная победа в поединке с Лукасом Матиссе . Кроме того, есть множество примеров, когда атлеты показывали настоящие чудеса долголетия. Так, легендарный Бернард Хопкинс , которого в 2014 году победил Ковалёв, владел чемпионским поясом в возрасте 49 лет, а решение покинуть спорт принял уже после полувекового юбилея.

«Не думаю, что Сергей постарел. Он доминировал на протяжении шести раундов. Это не было похоже на работу состарившегося боксёра», — заявила Дува в эфире YouTube-канала Fighthype.

Схожего мнения придерживается и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. По его словам, поражение от Альвареса стало обидной случайностью, но это должно пойти Ковалёву на пользу.

«Сергей молодец. К седьмому раунду он вёл по очкам. Но это бокс, всё решил один удар. Я думаю, ему не надо расстраиваться. Это поражение должно ещё сильнее мотивировать его. Хотелось бы пожелать ему всего наилучшего», — заявил Кремлёв RT.

По его словам, причиной поражения могли стать ошибки тренерского штаба при подготовке к поединку.

«Я не заметил, что Ковалёв постарел. Всё зависит от подготовки, возможно, в ней были допущены ошибки. Это многое решает. Достаточно вспомнить поединок между Муратом Гассиевым и Александром Усиком», — отметил Кремлёв.

Он также выразил мнение, что Ковалёву не стоит заканчивать боксёрскую карьеру, а также добавил, что двери Федерации бокса России для него всегда открыты.

«Нужно продолжать. Ему сейчас 35 лет. Два-три года он может боксировать. Мы всегда будем рады видеть его в федерации, хотели бы, чтобы он занимал с детьми, передавал им свой огромный опыт и способствовал развитию бокса в стране. Но хотелось бы ещё увидеть его на ринге», — добавил Кремлёв.

При этом несколько спортсменов считают, что завершение карьеры может стать правильным решением для Ковалёва. По мнению бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю, в данном вопросе главным аспектом является желание атлета продолжать выступления.

«35 лет — возраст, близкий к критическому. Сейчас самое время принимать какое-то решение. Всё зависит от его морального состояния. От того, насколько сильно он мотивирован и готов отдавать все силы боксу. Плюс нужно чётко понимать, что ты будешь делать после спортивной карьеры. Как бы то ни было, желаю Ковалёву удачи в любом деле, какое бы он ни выбрал. Он хороший пацан», — цитирует Цзю «Чемпионат».

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Григорий Дрозд отметил, что поединок развивался по сценарию Ковалёва. Россиянин очень мощно провёл первые шесть раундов, однако секунда простоя в седьмой трёхминутке стоила ему победы.

«Сергей начал в своей манере, уверенно, у него был кураж. Альварес два-три раунда пытался противодействовать, потом пропустил и, казалось, психологически посыпался. Но иногда случается так, что приходит удар, который ты не видишь. Ковалёв выигрывал бой, но была допущена ошибка. Не знаю, почему, но он решил взять паузу и отдохнуть, пошёл назад с передней опущенной рукой, пропустил страшный правый боковой, который сразу его потряс», — сказал Дрозд.

По мнению спортсмена, никто не сможет упрекнуть Ковалёва в случае его возможного ухода из спорта. Он отметил, что на данный момент россиянин является одним из самых успешных боксёров полутяжёлого веса за всю историю.

«В разговорах о завершении карьеры есть рациональное зерно. Он многого достиг, были и взлёты, и падения. Я не думаю, что есть большая необходимость грызть зубами землю и пытаться во что бы то ни стало продолжать. Ему нужно подумать о завершении карьеры, это его решение, ему нужно побыть с семьей. Точно не хочется видеть его ещё и ещё раз в таких положениях, как сегодня. Если Сергей покинет спорт, то, думаю, многие фанаты будут счастливы», — добавил Дрозд.

По мнению легендарного боксёра Роя Джонса-младшего, который в этот вечер находился в углу соперника Дмитрия Бивола — Айзека Чилембы, физическое состояние Ковалёва уже не то, что было раньше.

«Отличный бой. Ковалёв отдал всего себя, но иногда подобные вещи случаются. Он пытался продолжить схватку, но, похоже, он постарел. Он всё ещё молод духом и обладает бойцовскими качествами, но тело уже не то. В целом же у него была потрясающая карьера. Он прекрасный полутяжеловес и долгое время находился на вершине данного дивизиона. Он хороший спортсмен и уступал только лучшим», — приводит слова Джонса YouTube-канал FightHub.

Александр Зимин , бывший тренер российского боксёра-тяжеловеса Александра Поветкина , считает, что Ковалёв размышлял о возможном уходе из спорта ещё до боя с Альваресом.

«У него перебор профессиональных нагрузок, надо же успевать и восстанавливаться после них, соблюдать баланс. Отсюда и неуверенность в бою с Альваресом. Я бы не сказал, что поражение Ковалёва неожиданное. Он начал сдавать, теряет скорость. У него нет той реакции на атаки соперника, что-то пропало у него. Возможно, он перебирает с тренировками, то есть чрезмерно тренируется, а в подготовке к таким боям важен каждый день.», — заявил Зимин.

При этом боец смешанных единоборств Сергей Харитонов не считает, что поражение от Альвареса должно поставить крест на карьере Ковалёва. Он уверен, что у Сергея ещё есть время и силы для продолжения успешных выступлений.

«Со всеми бывает, я тоже падал. Сейчас надо встать и идти дальше. Сергей подумает и сделает правильный выбор. Я видел его последние бои: он в порядке! Конечно, надо продолжать. Возраст ещё позволяет — он меня на порядок младше. Моё мнение — Ковалёв должен оправиться от падения и вернуться», — заявил боец.

Согласен с ним и олимпийский чемпион Егор Мехонцев . По его мнению, досрочное поражение не обязательно является поводом для завершения карьеры, однако ключевым в данном вопросе является физическое состояние атлета.