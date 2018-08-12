Назван следующий соперник Лебедева

СМИ: следующим соперником Лебедева станет Алтынкая

Турецкий боксёр Хизни Алтынкая станет следующим соперником россиянина Дениса Лебедева

Об этом сообщает Ringpolska.

Алтынкая занимает девятое место в рейтинге Всемирной боксёрской организации (WBA). Последний бой он провёл 7 июля. Тогда в поединке за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Regular он проиграл Бейбуту Шуменову.

Лебедев последний раз выходил на ринг в июле 2017 года, когда он победил Марка Флэнагана . В данный момент россиянин считается чемпионом мира «в отпуске» по версии WBA.

7 сентября он проведёт свой первый бой с 2017 года.

Ранее Лебедев рассказал о возможности проведения боя с Усиком.