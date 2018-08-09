Стала известна дата следующего поединка Лебедева

Российский боксер Лебедев проведет следующий поединок 7 сентября в Челябинске

Российский боксер Денис Лебедев проведет следующий поединок в Челябинске 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing.

"7 сентября Челябинск примет международный турнир по боксу с участием россиянина Дениса Лебедева, — говорится в сообщении. — Турнир пройдет на площадке ледовой арены "Трактор".

Соперник 38-летнего Лебедева на данный момент неизвестен, однако отмечается, что им будет боксер из "топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA)". Ранее сообщалось, что Лебедев может провести бой против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, первого победителя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) украинца Александра Усика

Лебедев, который в настоящее время обладает статусом "чемпион WBA в отпуске", в соответствии с резолюцией WBA должен провести бой с победителем WBSS. Всего на счету россиянина 30 побед (22 нокаутом) и два поражения.