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Стала известна дата следующего поединка Лебедева
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Российский боксер Лебедев проведет следующий поединок 7 сентября в Челябинске 

ТАСС + ещё 6 9 августа 2018
Фото: ТАСС
Российский боксер Денис Лебедев проведет следующий поединок в Челябинске 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing.
"7 сентября Челябинск примет международный турнир по боксу с участием россиянина Дениса Лебедева, — говорится в сообщении. — Турнир пройдет на площадке ледовой арены "Трактор".
Соперник 38-летнего Лебедева на данный момент неизвестен, однако отмечается, что им будет боксер из "топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA)". Ранее сообщалось, что Лебедев может провести бой против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, первого победителя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) украинца Александра Усика.
Лебедев, который в настоящее время обладает статусом "чемпион WBA в отпуске", в соответствии с резолюцией WBA должен провести бой с победителем WBSS. Всего на счету россиянина 30 побед (22 нокаутом) и два поражения.
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