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Кличко вернется на ринг ради шахмат
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Кличко вернется на ринг ради шахмат 

Lenta.ru + ещё 16 14 августа 2018
Фото: РИА Новости
Мэр Киева и бывший украинский боксер Виталий Кличко сойдется в шахматном поединке с британским тяжеловесом Ленноксом Льюисом. Об этом сообщает Daily Mail.
«Мы сыграем в шахматы прямо на ринге. Мы слишком старые, чтобы снова натягивать боксерские перчатки», — разъяснил 52-летний Льюис. Мероприятие пройдет в Киеве в октябре.
21 июня 2003 года Льюис одолел Кличко в поединке за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и журнала The Ring. Льюис обещал матч-реванш украинцу, но не предоставил такой возможности Кличко и закончил карьеру.
В бытность профессиональным боксером Кличко провел 47 поединков и проиграл всего дважды. На счету украинца 45 побед, 41 из них — нокаутом.
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