Ещё
В России вступились за проигравшего Головкина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

В России вступились за проигравшего Головкина 

Lenta.ru + ещё 270 17 часов назад
Промоутер Владимир Хрюнов выразил мнение, что казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). Его слова приводит РИА Новости.
«Мое мнение, что Геннадий этот бой выиграл. Но сторона Альвареса сильно поработала до поединка. Они его вытащили практически из пожизненной дисквалификации, добились второго боя. Ставки были настолько велики, что для меня это было предсказуемо. Я говорил своим друзьям — если Канело останется на ногах, то судейское решение будет таким», — заявил Хрюнов.
Поединок между Головкиным и Альваресом в Лас-Вегасе завершился, по мнению судей, победой мексиканского боксера. Для Головкина это стало первым поражением в карьере.
Под началом Хрюнова чемпионами мира стали Александр Поветкин, Денис Лебедев и другие российские боксеры.
Последние новости
Модель с молокоотсосом на подиуме: это надо видеть Депутаты предложили легализовать продажу грибов Мужчина устроил «адское» свидание и поплатился
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Загитова ответила Медведевой72
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение