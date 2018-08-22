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Тайсон посетит Челябинск
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Тайсон посетит Челябинск 

Газета.Ru + ещё 39 22 августа 2018
Фото: РИА Новости
Экс-боксер американец Майк Тайсон и бывший абсолютный чемпион мира россиянин Константин Цзю посетят турнир в Челябинске, который пройдет 7 сентября, сообщает Sport24.
Как передает пресс-служба RCC Boxing Promotions, главным событием вечера станет бой Дениса Лебедева. Отмечается, что соперник россиянина пока неизвестен, однако в промоутеской компании заявили, что это будет боксер из "топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA)".
Также на арене "Трактор" встретятся обладатель титулов WBC Silver и WBO youth Заур Абдулаев и американец Генри Ланди.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира отказался от поединка с Лебедевым.
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