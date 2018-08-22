Тайсон посетит Челябинск

Как передает пресс-служба RCC Boxing Promotions, главным событием вечера станет бой Дениса Лебедева . Отмечается, что соперник россиянина пока неизвестен, однако в промоутеской компании заявили, что это будет боксер из "топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA)".

Также на арене "Трактор" встретятся обладатель титулов WBC Silver и WBO youth Заур Абдулаев и американец Генри Ланди.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира отказался от поединка с Лебедевым.