«Ударю в подбородок»: Усик отказался отдавать титулы

Украинец Александр Усик не примет участия во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и уже вовсю готовится к переходу в супертяжелый вес, а россиянин Мурат Гассиев останется в запасе из-за травмы плеча. «Газета.Ru» рассказывает, чего ожидать от продолжения нашумевшего турнира.

Кто примет участие во втором сезоне

Всемирная боксерская суперсерия (WBSS), снискавшая серьезный успех по итогам своего первого сезона, в котором самым громким событием стал финальный поединок в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым, готовится к старту своего второго сезона.

Уже известно, что соревнования пройдут в трех категориях — легчайшем (до 54 кг), суперлегком (до 63,5 кг) и первом тяжелом весе.

Главным принципом суперсерии является приглашение действующих чемпионов, с тем чтобы каждый поединок заключал в себе борьбу за титул.

Во втором сезоне организаторам удалось заманить в турнир всех чемпионов в легчайшем весе, где можно будет увидеть поединки обладателя пояса WBA Regular японца Наойи Инуэ, чемпиона WBA Райана Барнетта из Великобритании, обладателя пояса IBF Эммануэля Родригеса (Куба) и Золани Тете из ЮАР, который владеет титулом WBO.

Также в легком весе выступит россиянин Михаил Алоян , который был лишен серебра летних Олимпийских игр — 2016 из-за употребления допинга.

Алоян не обладает в настоящее время никакими титулами, но будет активно оспаривать их у действующих чемпионов вместе с доминиканцем Хуаном Карлосом Пайано, филиппинцем Нонито Донейром и австралийцем Джейсоном Молони.

В суперлегком весе также можно будет увидеть знакомые лица — например, россиянина Эдуарда Трояновского , а также Кирилла Релиха (чемпион WBA) и Ивана Баранчика из Белоруссии. Кроме того, в суперсерии примут участие швед Энтони Йигит (поборется с Баранчиком за вакантный титул IBF), американец Реджис Прогрейс (обладатель WBC Silver), еще один представитель США Райан Мартин, а также британцы Терри Флэнаган и Джош Тэйлор.

Состав участников суперсерии в первом тяжелом весе до сих пор точно неизвестен. Возможно, причиной к таким задержкам послужило то, что это единственная категория, в которой не будет разыгрываться никаких титулов.

Украинец Усик благодаря победе над Гассиевым в прошлом сезоне собрал абсолютно все титулы в данной категории — по версии WBA, WBC, IBF и WBO.

Таким образом, в весе до 90,71 кг можно будет выиграть только Кубок Мохаммеда Али — эксклюзивный приз суперсерии. Однако это все же не чемпионский пояс.

А где же Усик?

Победитель дебютного сезона WBSS в первом тяжелом весе не примет участия в турнире, так что оспаривать его многочисленные титулы нужно будет где-нибудь в другом месте.

В теории Усик мог бы согласиться отдать свои титулы с тем, чтобы их могли разыграть между собой участники второго сезона.

Похожая ситуация произошла с россиянином Денисом Лебедевым по ходу прошлого сезона суперсерии: из-за долгого перерыва в выступлениях его объявили суперчемпионом WBA в отпуске, по сути, забрав титул и поставив его на кон в полуфинальном бою WBSS между Гассиевым и Юниером Дортикосом. Теперь Лебедев является лишь обязательным претендентом на бой с чемпионом WBA.

С Усиком такой истории, конечно, не произойдет. Тем более что он уже объявил, с кем хочет провести свой следующий бой, — это британец Тони Белью, выступающий в супертяжелом весе.

Да, украинец всерьез намерен сменить весовую категорию на более тяжелую и вместе с тем более престижную.

Его промоутер Александр Красюк уже подтвердил, что будущее Усика лежит за пределами 90,71 кг, при этом подчеркнув, что дело тут вовсе не в более высоких гонорарах.

«Усик такой парень, который к гонорарам относится очень сдержанно. Да, они должны быть, но для него их размер никогда не был основной мотивацией. Для него главное — его спортивная карьера. И, честно говоря, ее продолжение он уже видит в супертяжелом весе», — приводит слова Красника портал Xsport.ua.

Пока украинец решается, Белью уже вовсю раскручивает их возможный поединок. В частности, британец объяснил, как именно собирается победить титулованного соперника.

«Выиграю ударом в подбородок. Усик медленный при лоу панче, тут не может быть двух мнений. Мне не важно, что говорят другие. Я более сильный панчер, чем Гассиев, а Усик — не Дэвид Хэй», — заявил Беллью в интервью talkSPORT.

Гассиев — в запасе

Проигравший украинцу в финале WBSS Мурат Гассиев пока не собирается уходить в супертяжи и должен был принять участие во втором сезоне суперсерии, однако в данный момент все складывается не по плану россиянина.

Дело в том, что в поединке с Усиком Мурат получил травму плеча, которая не дает ему приступить к полноценным тренировкам, не говоря уже о боях.

Возможно, для полного восстановления потребуется хирургическое вмешательство. На данный момент неизвестно, сколько времени займет выздоровление, но в 2018 году Гассиев уже точно ни с кем не подерется.