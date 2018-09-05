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WBA настаивает на бое между Лебедевым и Усиком
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WBA настаивает на проведении боя между Лебедевым и Усиком 

Спорт-Экспресс + ещё 146 5 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Менеджер российского боксера Дениса Лебедева Вадим Корнилов рассказал, что WBA обязала начать переговоры о проведении боя между его клиентом и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком. Усик в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в июле победил россиянина Мурата Гассиева.
— Вчера WBA было выслано письмо о том, что они обязывают начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком, — цитирует РИА Новости Корнилова. — До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги.
Сейчас мы смотрим на бой с турком Хизни Алтункаем. Но очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик — Лебедев может осуществиться. Но тут (многое) зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно.
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