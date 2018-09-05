WBA настаивает на бое между Лебедевым и Усиком

WBA настаивает на проведении боя между Лебедевым и Усиком

— Вчера WBA было выслано письмо о том, что они обязывают начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком, — цитирует РИА Новости Корнилова. — До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги.

Сейчас мы смотрим на бой с турком Хизни Алтункаем. Но очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик — Лебедев может осуществиться. Но тут (многое) зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно.