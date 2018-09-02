Поветкин упустил первую строчку в рейтинге WBA 

Российский боксер Александр Поветкин опустился на одну позицию в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), сообщает "Советский спорт".
Как говорится в сообщении на официальном сайте организации, теперь первую строчку занимает 29-летний «временный» чемпион Тревор Браун, в активе которого нет ни одного поединка с именитыми соперниками.
Свой ближайший поединок 39-летний Поветкин проведет против Энтонио Джошуа, который пройдет 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли».
Ранее сообщалось, что стал известен гонорар Поветкина за бой с Джошуа.