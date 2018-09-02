Поветкин упустил первую строчку в рейтинге WBA

Как говорится в сообщении на официальном сайте организации, теперь первую строчку занимает 29-летний «временный» чемпион Тревор Браун , в активе которого нет ни одного поединка с именитыми соперниками.

Свой ближайший поединок 39-летний Поветкин проведет против Энтонио Джошуа, который пройдет 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что стал известен гонорар Поветкина за бой с Джошуа.