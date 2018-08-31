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Назван гонорар Поветкина за бой с Джошуа
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Назван гонорар Поветкина за бой с непобежденным британцем Джошуа 

Lenta.ru + ещё 12 31 августа 2018
Фото: РИА Новости
Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин заработает четыре миллиона долларов за бой с непобежденным британцем Энтони Джошуа. Об этом «Р-Спорту» рассказал промоутер Поветкина Андрей Рябинский.
Другие детали контракта россиянина на поединок не сообщаются. Бой за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» 22 сентября.
В начале августа появилась информация, что бой Поветкина с Джошуа обслужит английский рефери. Переговоры о поединке шли с апреля этого года, британская сторона настаивала на том, что встреча должна пройти в Лондоне.
38-летний Поветкин провел 35 боев в профессиональной карьере, одержав 34 победы (24 — нокаутом) при единственном поражении. Джошуа остается непобежденным: в его активе 21 бой и 21 победа (20 — нокаутом).
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