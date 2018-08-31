Прогноз на бой: Тхабисо Мчуну vs Томас Вестхайзен

В интригующем поединке топовые африканские левши Тхабисо Мчуну и Томас Вестхайзен разыграют звание чемпиона континента в тяжёлом весе.

Стили: Оба боксёра — левши, оба предпочитают боксировать от соперника. Но делают это совершенно по-разному.

Мчуну, вероятно, самый мелкий из околотоповых крузеров (рост 180 см, размах рук 184 см), предпочитает работать на ближней дистанции, но способен переиграть и с дальней. Хорошо защищается корпусом и уклонами, манёвренный, с прекрасной работой ног и высокой скоростью. Чаще всего критично устаёт и замедляется по ходу боя. Из «фишек» — работа на челноке (пробивает коротенькими сериями или одиночными ударами).

Вестхайзен работает исключительно через джеб (рост 193 см, размах рук 198 см). Пытается поймать навстречу — очень неплохо орудует апперкотом. Для «Томми-гана» предстоящий поединок — дебют в крузервейте. Возможно, проблемой со сгонкой объясняется крайне вялый бокс в исполнении Вестхайхена в предыдущем поединке против Игоря Михалкина

Опыт: Уровень оппозиции выше у Мчуну. А тяжёлых изнурительных поединков было много и у одного, и у другого.

Прогноз Parimatch: Мчуну — 1.35; Вестхайзен — 3.25 Несмотря на то, что у боксёров совсем не критичный возраст (обоим по 30 лет), оба выглядят так, словно уже прошли свой пик. Интересно посмотреть на Вестхайзена в крузервейте; есть предпосылки верить, что именно это — «его вес».

Скорее всего, стартовые раунды останутся за Мчуну — оппонент катастрофически уступает в скорости. Предположим, что после экватора бой выровняется. Вряд ли Вестхайзену хватит времени и умения отыграться.

Прогноз vRINGe: победа Мчуну (решением 2.30).

ПариМатч также предлагает сделать ставку на продолжительность боя:

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