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Чёрно-белый Амир Хан рубится на тренировке под неусыпным оком Джо Гуссена — фото
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Чёрно-белый Амир Хан рубится на тренировке под неусыпным оком Джо Гуссена — фото 

Vringe.com 31 августа 2018
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан (32-4, 20 KO), который сейчас выступает в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг), где грозится «раскатать» всех и каждого, показался на фотографиях с тренировки в зале американского коуча Джо Гуссена.
Основную часть лагеря британец проводит в Лос-Анджелесе (США), хотя живёт в английском Болтоне, а следующий поединок отбоксирует в Бирмингеме.
8 сентября Хан выйдет в ринг Arena Birmingham против Самуэля Варгаса (29-3-2, 14 КО) из Колумбии.
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В апреле Амир вернулся на ринг после затяжного простоя и за 39 секунд боя вынес середняка Фила Ло Греко.
Фото — Марк Робинсон / BoxingScene
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