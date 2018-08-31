Чёрно-белый Амир Хан рубится на тренировке под неусыпным оком Джо Гуссена — фото

Бывший чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан (32-4, 20 KO), который сейчас выступает в полусреднем дивизионе (до 66,7 кг), где грозится «раскатать» всех и каждого, показался на фотографиях с тренировки в зале американского коуча Джо Гуссена.

Основную часть лагеря британец проводит в Лос-Анджелесе (США), хотя живёт в английском Болтоне, а следующий поединок отбоксирует в Бирмингеме.

8 сентября Хан выйдет в ринг Arena Birmingham против Самуэля Варгаса (29-3-2, 14 КО) из Колумбии.

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В апреле Амир вернулся на ринг после затяжного простоя и за 39 секунд боя вынес середняка Фила Ло Греко.

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