Гарсиа, Лубкович, Масиас и Тейшейра побеждают в Индио

Fantasy Springs Casino, Индио, штат Калифорния, США. В главном поединке вечера топ-проспект второго полулёгкого весе (до 59 кг) американец Райан Гарсиа (16-0, 13 KO) перебоксировал мексиканца Карлоса Моралеса (17-3-3, 6 KO) решением большинства судей. Бой начался практически без разведки. Гарсиа переигрывал Моралеса, посёк в 3-м раунде, но после экватора мексиканец перехватил инициативу. 20-летний американец устал, периодически поглядывал на табло с таймером, инициировал массу клинчей. Такая тактика не помогла Гарсии от парочки опасных пропущенных ударов. Последние четыре раунда остались за Моралесом. Вердикт судей: 98:92, 95:95 и 98:92 в пользу Гарсии.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гарсиа-Моралес (появится в скором времени)

Марвин Кабрера (8-1, 6 KO), мексиканский боец первого среднего веса (до 69,9 кг), проиграл отказом от продолжения боя (RTD6) Нико Масиасу (16-0, 9 КО) из США. Масиаса было просто не остановить — 27-летний боксёр в 3-м раунде поединка выбросил 219 (!) ударов. По данным Compubox, это — третий результат в истории бокса. Сдерживать атаки Масиаса Кабрере становилось всё тяжелее и на 7-й раунд 25-летний мексиканец не вышел.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кабрера-Матиас (появится в скором времени)

Бразильский мастер первого среднего веса (до 69,9 кг) Патрик Тейшейра (29-1, 22 КО) комфортным решением судей перебоксировал слаггера Натаниэля Галлимора (20-3-1, 17 КО) из Ямайки. Вердикт судей: трижды 78:74. Тейшейра превзошёл Галлимора и количеством, и качеством — выбросил больше ударов и больше ударов донёс в цель.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Тейшейра-Галлимор (появится в скором времени)

Полусредневес (до 66,7 кг) Сергей Лубкович (9-0,7 КО) из России победил Хуана Руиса (21-2, 13 КО) из Венесуэлы — боксёр из Южной Америки принял решение не выходить на 3-й раунд после того, как во 2-м дважды оказывался на канвасе ринга. Победа 23-летнего проспекта «табуреткой» — RTD2.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лубкович-Руис (появится в скором времени)

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