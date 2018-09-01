Головкин vs Альварес 2: мнение Шейна Мосли

Легенда бокса американец Шейн Мосли считает чемпиона Геннадия Головкина (38-0-1, 24 КО) из Казахстана фаворитом в реванше с мексиканским претендентом Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

По мнению Мосли, для того, чтобы перебоксировать чемпиона и отобрать у него титулы WBC и WBA Super в среднем весе, Альваресу необходимо провести «идеальный бой»: «Претенденту для победы необходимо действовать чётко, идеально. Только так он сможет перебоксировать Головкина. Тот пойдёт вперёд с первого раунда и будет настроен решительно. Теперь казахстанец знает, что может выдержать лучшие удары Альвареса. Поэтому в реванше будет действовать ещё решительнее. Мне кажется, Альварес может расклеиться под прессингом».

Мосли не считает, что главным фактором в предстоящем поединке станет возраст Головкина: «Пускай он и стал ещё старше, но в любом случае предстоящий поединок будет очень тяжёлым для Альвареса. Головкин слишком большой и сильный. Верю, он навяжет претенденту свой бокс. И он постарается сделать это побыстрее. Если Головкин включит прессинг с самого начала, если заставит Альвареса работать на полную катушку, то не исключаю, что в поздних раундах мы увидим нокаут. Альваресу сложно боксировать в таком ключе. Он предпочитает боксировать спуртами».

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Реванш Головкин vs Альварес состоится 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Здесь же прошёл первый поединок бойцов — в сентябре прошлого года бой завершился ничьей раздельным решением судей.

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