Следующим соперником Бивола может стать Баду Джек или Джо Смит

Геннадий Машьянов , тренирующий чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола , назвал возможных соперников российского боксера в следующем поединке.

Геннадий Машьянов: Следующим соперником Бивола станет Джек или Смит

«Кто хочет драться с Биволом? Баду Джек. Я считаю, что бой Джека со Стивенсоном должен был заканчиваться не ничьей, а победой Баду. Я считаю его одним из сильнейших боксеров полутяжелого веса. Если бы он встретился с Элейдером Альваресом, я бы поставил на Джека. И еще один вариант — Джо Смит. Оба боксера с хорошим рейтингом и именем.

Следующий бой планируется 8 декабря. Плюс-минус неделя. И на этот раз бой Дмитрия должен стать главным событием боксерского вечера», — сказал Машьянов в интервью «Советскому спорту».

Напомним, что в последнем поединке Бивол победил малавийца Айзека Чилембу . Предполагалось, что затем Бивол проведет объединительный бой с Сергеем Ковалевым , но Ковалев уступил титул Элейдеру Альваресу и теперь между ними должен состояться второй бой.

На счету Бивола 14 побед (11 досрочно) и ни одного поражения. На счету Джека 22 победы (13 досрочно), 1 поражение (досрочно) и 3 ничьи. На счету Смита 24 победы (20 досрочно) и 2 поражения (1 досрочно).