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Цзю принял участие в открытии чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте
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Цзю принял участие в открытии чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте 

ТАСС 1 сентября 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 1 сентября. Бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-центра турнира Нинель Морозова.
"Легендарный боксер Костя Цзю, чье имя известно во всем мире, принял сегодня участие в открытии чемпионата мира по боксу среди студентов в спортивном комплексе «Ойрат-Арена» в Элисте. А в первой половине дня субботы в тренировочном зале спорткомплекса Цзю провел мастер-классы для юных боксеров", — сказала Морозова.
Она уточнила, что среди почетных гостей турнира президент Ассоциации студенческого бокса России Нурулла Саттаров, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, глава Калмыкии Алексей Орлов.
В чемпионате мира среди студентов принимают участие более 100 спортсменов из 22 стран. Комплекты наград будут разыграны в 10 мужских и 3 женских весовых категориях.
Предварительные бои пройдут с 1 по 4 сентября, полуфиналы — 5 сентября, финалы — 6 сентября. Вход для зрителей свободный.
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