Цзю принял участие в открытии чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте

ТАСС , 1 сентября. Бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю принял участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по боксу среди студентов в Элисте. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-центра турнира Нинель Морозова.

"Легендарный боксер Костя Цзю , чье имя известно во всем мире, принял сегодня участие в открытии чемпионата мира по боксу среди студентов в спортивном комплексе «Ойрат-Арена» в Элисте. А в первой половине дня субботы в тренировочном зале спорткомплекса Цзю провел мастер-классы для юных боксеров", — сказала Морозова.

В чемпионате мира среди студентов принимают участие более 100 спортсменов из 22 стран. Комплекты наград будут разыграны в 10 мужских и 3 женских весовых категориях.

Предварительные бои пройдут с 1 по 4 сентября, полуфиналы — 5 сентября, финалы — 6 сентября. Вход для зрителей свободный.