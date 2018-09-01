Головкин попросту «разваливает» бойцов на спаррингах, кругом валяются тела — инсайдер

На спарринг-сессиях лидер среднего веса Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) настолько зверствует, что осмелившиеся выйти к нему в ринг парни регулярно оказываются на настиле. В этом уверяет нас Сэм Джонс — менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса , который также тренируется у коуча GGG Абеля Санчеса.

«Головкин нокаутирует спаррингёров джебами. Я сколько «разваленных» (на ринге) тел за всю свою жизнь не видел! — нагоняет он пиарной жути. — Видел неоднократно брутальные спарринги, но ничто не сравнится с тем, как спаррингует Головкин. Абель Санчес и его брат-близнец Головкина Макс время от времени сдерживают его. Но что ещё более стрёмно: я узнал, что он работает вполсилы. Потому что в противном случае с ним никто не захотел бы стоять в паре».

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По словам инсайдера, которым традиционно не советуем верить на все сто, спаррингёры «падали, словно мухи какие-то, а один завалился от джеба».

«Всё было, словно в каком-то экшн-кино: кругом, блин, разбросаны тела! Честно, не вижу другого исхода предстоящего боя, кроме как досрочная победа GGG», — цитирует Джонса World Boxing News.

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Бой Головкин–Альварес II состоится 15 сентября на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

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