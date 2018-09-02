Диллиан Уайт «дал добро» на реванш с Дереком Чисорой

В первом поединке победу раздельным решением судей отпраздновал Уайт — бой признан лучшей схваткой хэвивейта 2016 года. Тем не менее, по мнению большинства болельщиков и экспертов бокса, Чисора не заслуживал поражения. Стороны вели переговоры о реванше, но договориться не сумели — Уайт безуспешно гонялся за поединком с чемпионом WBC американцем Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО).

Ранее промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) заявил о том, что Уайт — фаворит №1 на бой в апреле 2019 года с чемпионом WBA Super, IBF, WBO соотечественником Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). Поскольку сперва Уайт проведёт поединок в декабре, тот же Херн предложил подопечному на выбор трёх оппонентов — Чисору или американцев Джаррелла Миллера (21-0-1, 18 КО) и Доминика Бризила (19-1, 17 КО).

Похоже, Уайт определился: «С удовольствием встречусь с Чисорой в реванше. На этот раз остановлю его досрочно. Первый бой получился прикольным. Это был мой первый 12-раундовый поединок, мне не хватило опыта, неверно рассчитал силы, но всё равно выглядел свежее Чисоры в поздних раундах. На этот раз для меня победить Чисору будет проще пареной репы».

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«Думаю, все хотят увидеть реванш. И я тоже», — цитирует Уайта Sky Sports.

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