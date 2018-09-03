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На краю земли хотят подраться два островитянина: оба здоровенные мужики
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На краю земли хотят подраться два островитянина: оба здоровенные мужики 

Vringe.com 3 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Начались переговоры насчёт поединка между экс-чемпионом мира по версии WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Джозефом Паркером (24-2, 18 КО) и пока ещё непобеждённым проспектом Джуниором Фа (14-0, 8 КО). Оба представляют Новую Зеландию, пишет New Zealand Herald.
Эти двое в любителях боксировали друг с другом четырежды: два раза выиграл Фа, и два — Паркер.
У 28-летнего Фа тонганского происхождения рост — 196 см, размах рук — 210 см, Паркер со своими самоанскими корнями тут скромнее — 193/193 соответственно.
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С учётом географической удалённости островного государства от основных центров профибокса на планете, для местных любителей бокса это будет грандиозное событие.
Джо Паркер:
Фа, который в последних двух боях победил джорнименов совсем без блеска, занимает 12-ю строку рейтинга WBO, а экс-чемпион не входит и в топ-15. Зато Паркер остался на шестой строке по WBC после двух кряду поражений — чемпиону IBF/WBA/IBO Энтони Джошуа (репортаж) и Диллиану Уайту (репортаж).
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