Главные бои выходных. Портер победил Гарсию и мисматч в Челябинске

Вечер бокса в Челябинске

7 сентября на Ледовой арене «Трактор» в Челябинске состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок с участием 39-летнего экс-чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Дениса Лебедева (31-2-0, 22 KO). После более чем годичного перерыва россиянин возвращался на ринг боем с малоизвестным турком Хизни Алтункаей (30-3-0, 17 KO).

Для тех, кто пристально следит за профессиональным боксом, большого вопроса относительно того, кто же выйдет победителем из этого противостояния, не возникало. У любителей сладкой науки раздумья могли быть лишь относительно того, в каком же раунде это случится. Ваш непокорный слуга накануне боя расписал возможные варианты исхода этого поединка и оказался прав.

Бой Лебедев — Алтункая был из той серии, когда представление боксёров длится дольше самого действа. Неполных три раунда понадобилось российскому бойцу, чтобы расставить точки над i. Первый тревожный звонок прозвучал для турка во втором раунде. В одном из эпизодов Алтункая присел на колено, и третий человек в ринге рефери Юрий Копцев был вынужден отсчитать ему нокдаун. Любопытно, что сразу после этого флеш-нокдауна находящийся в зале вместе со своими товарищами олимпийский чемпион Егор Мехонцев поднялся со своего места и вышел из зала.

Всё решилось в третьем отрезке боя. Лебедев продолжал теснить безударного соперника к канатам, и поставил точку левым прямым, после которого Алтункая упал на настил и не смог подняться до конца счёта рефери. Лебедев записал на свой счёт 31-ю победу, однако оставил большой вопрос относительно своих кондиций, которые он, увы, не по своей вине так и не смог в полной мере продемонстрировать в бою с сомнительно подобранным оппонентом.

Вечер бокса в Нью-Йорке

В главном бою масштабного вечера бокса, который состоялся на бруклинской арене Barclays Center, отношения выясняли два элитных полусредневеса — 30-летний экс-чемпион мира IBF в этом весе американец Шон Портер (29-2-1, 17 KO) и также 30-летний бывший чемпион мира в первой полусредней и полусредней весовых категориях пуэрто-американец Дэнни Гарсия (34-2-0, 20 KO). Последний считался фаворитом схватки, однако не сумел оправдать предматчевые расклады на ринге.

Любящий работать на ближней дистанции Портер, который уступал сопернику в росте, на этот раз неожиданно для многих, включая и своего визави, зачастую действовал издали. Эта тактика немного озадачивала Гарсию. К тому же предпочитающий боксировать в контратакующем стиле Дэнни здесь вынужден был периодически сам гоняться за резво отскакивающим оппонентом.

Однако временами коренастый и физически сильный Портер возвращался к своим любимым резким проходам в инфайт и толкотне в клинчах, где имел преимущество перед соперником. Важным фактором победы Шона стало то, что он выдерживал лучшие силовые удары Гарсии, о чём уведомил своего отца-тренера уже в перерыве между 1-м и 2-м раундами. И, несмотря на то что в концовке боя Дэнни предпринимал всё, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, Портер сумел сохранить свою фирменную активность до финального гонга. В итоге Шон попросту немного переработал оппонента, что, по-видимому, и заставило всех трёх официальных боковых судей отдать ему победу со счётом 116-112, 115-113 и 115-113.

Таким образом, заработавший за этот бой $ 1 млн Портер стал владельцем вакантного мирового титула WBC, и теперь, возможно, проведёт объединительный поединок с другим чемпионом мира в полусреднем весе — соотечественником Эрролом Спенсом, который является обладателем пояса IBF. Дальнейшие же планы Гарсии, получившего за бой $ 1,25 млн, пока неизвестны. В одном из боёв андеркарда этого вечера бокса состоялось 10-раундовое противостояние между двумя рейтинговыми супертяжёловесами — ещё небитым 29-летним поляком Адамом Ковнацки (18-0-0, 14 KO) и бывшим «однодневным» чемпионом мира по версии IBF 32-летним американцем Чарльзом Мартином (25-2-1, 23 KO).

Несмотря на то что последний существенно превосходил соперника в габаритах, ход боя диктовал польский боксёр. Ковнацки постоянно старался идти вперёд и прессинговать визави. Особую активность Адам проявлял в начале и в концовках раундов, видимо, стараясь таким образом «красть» их в свой актив. Однако действовавшему в стойке левши 196-сантиметровому чернокожему гиганту периодически удавалось проводить результативные контратаки. Несколько раз соперники оказывались потрясёнными. Причём поляка «зашатало» буквально перед самым финальным гонгом. И в целом бой прошёл в активном и обоюдоостром ключе. Оппоненты не гнушались вступать в зрелищные размены. А итогом схватки стала единогласная победа Ковнацки с одинаковым счётом 96-94 на карточках всех трёх боковых судей.

Вечер бокса в Бирмингеме

В субботу в Англии на большой крытой арене Birmingham, вместимость которой составляет около 16 тыс. зрителей, состоялся вечер бокса, организованный влиятельным британским промоутером Эдди Хирном, который в ближайшее время попытается совершить экспансию в индустрию профибокса Северной Америки.

Правда, несмотря на большое количество боёв в программе вечера, внимание любителей бокса со всего мира было приковано лишь к одной схватке — поединку между экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе 31-летним пакистано-британцем Амиром Ханом (33-4-0, 20 KO) и 29-летним проживающим в Канаде колумбийцем Самуэлем Варгасом (29-4-2, 14 KO). Для очень популярного на Туманном Альбионе Хана это был второй официальный бой после двухгодичного перерыва, связанного с поражением тяжёлым нокаутом от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. В апреле Амир всего за один неполный раунд справился с канадцем Филом Ло Греко, и вот теперь ему предстояло выяснить отношения с соперником немного посильнее Фила. Бой, который в итоге установил рекорд по размеру аудитории для боксёрских трансляций на британском телевидении, начался для Хана вполне благополучно. Амир обыгрывал оппонента за счёт более высокой ручной скорости, а также маневренности передвижения по рингу. И уже во 2-м раунде Варгас оказался в нокдауне. Однако во время добивания британец потерял бдительность, в результате чего уже сам оказался в нокдауне. Но в следующей трёхминутке горячий пакистано-британец снова активизировался и отправил соперника на пол. Вытерпел избиение Хана Варгас и в 5-й трёхминутке. А уже в следующем отрезке боя колумбиец сам перехватил инициативу. Снова проблемы у Хана возникли в 10-м раунде, когда, понимавший, что ему уже нечего терять Варгас пошёл вперёд с открытым забралом. Однако дальше отдающий отчёт в своей отнюдь не выдающейся прочности Амир решил свести риск к минимуму, доведя бой до победы решением судей с комфортной разницей в очках — 119-108, 119-109 и 118-110. Теперь, вероятно, Хана ожидает организация крупного боя, соперником по которому у него могут быть либо соотечественник Келл Брук, либо филиппинская легенда ринга Мэнни Пакьяо.

Вечер бокса в Калифорнии