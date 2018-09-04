В ЮАР грядёт ещё один междусобойчик: гроза украинцев против Вестхайзена

1 сентября в ЮАР местные бойцы Томас Вестхайзен (28-1-2, 16 КО) и Тхабисо Мчуну (19-4, 12 КО) разыграли вакантный титул чемпиона континента в тяжёлом весе (до 90,7 кг). Победу одержал дебютировавший в крузервейте Вестхайзен, после чего бросил вызов случайно оказавшемуся в рингсайде соотечественнику, чемпиону IBO Кевину Лерене (21-1, 9 КО). Тот вызов принял: «Хочешь? Значит, получишь».

Комментирует Лерена: «Если честно, то на этом этапе карьеры мне не нужен бой с Вестхайзеном. Но если на кону будут серьёзные деньги, то я, конечно же, готов с ним драться».

Промоутер Родни Берман (Golden Gloves Promotions), похоже, считает, что бою быть: «Да этот бой просто снесёт всем крышу». Но есть одна проблема — Лерена травмирован и до конца года в ринг не выйдет.

Немного подумав, Берман решил, что самое оно — провести незамедлительный реванш между Мчуну и Вестхайзеном. Промоутер даже предложил дату — 8 декабря — и готовится сделать официальное предложение сторонам.

Примет Вестхайзен второй бой с Мчуну или же дождётся возвращения Лерены — пока что неизвестно.

Напомним, в последнем проведённом поединке в июне 2018 года Лерена перебоксировал украинского слаггера Романа Головащенко (19-2, 17 КО). Ранее в этом же году Лерена одержал победу единогласным решением судей над ещё одним боксёром из Украины Дмитрием Кучером (24-3-1, 18 КО).

Видео боя: Дмитрий Кучер — Кевин Лерена

Видео боя: Кевин Лерена — Роман Головащенко

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