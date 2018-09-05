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Константин Цзю провел мастер-класс в Узбекистане
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Константин Цзю провел мастер-класс в Узбекистане 

Спорт-Экспресс 5 сентября 2018
В Ташкенте (Узбекистан) прошел мастер-класс участием бывшего боксера, двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира среди любителей, абсолютного чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF среди профессионалов Константина Цзю. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Узбекистана.
Сообщается, что спортсмен мастер-класс и поработал с молодыми боксерами Узбекистана. Аудитория начиналась с воспитанников дошкольных образовательных учреждений и заканчивалась ветеранами спорта.
После рабочей части мероприятия состоялись показательные выступления. В конце бывшему боксеру вручили памятные подарки.
— Мне уже почти 50 лет, но я каждый день тренируюсь. Потому, что дал себе слово, — сказал Цзю. — Хочу вам пожелать того же. Дайте себе слово и сдерживайте его. Не переставайте тренироваться. Всегда стремитесь к своей цели, и тогда вы добьетесь желаемого результата.
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