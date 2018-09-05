Константин Цзю провел мастер-класс в Узбекистане

В Ташкенте (Узбекистан) прошел мастер-класс участием бывшего боксера, двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира среди любителей, абсолютного чемпиона мира по версиям WBC/WBA/IBF среди профессионалов Константина Цзю . Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Узбекистана.

Сообщается, что спортсмен мастер-класс и поработал с молодыми боксерами Узбекистана. Аудитория начиналась с воспитанников дошкольных образовательных учреждений и заканчивалась ветеранами спорта.

После рабочей части мероприятия состоялись показательные выступления. В конце бывшему боксеру вручили памятные подарки.

— Мне уже почти 50 лет, но я каждый день тренируюсь. Потому, что дал себе слово, — сказал Цзю. — Хочу вам пожелать того же. Дайте себе слово и сдерживайте его. Не переставайте тренироваться. Всегда стремитесь к своей цели, и тогда вы добьетесь желаемого результата.