Легенды в рингсайде: 2 октября в Киеве пройдёт уникальный вечер бокса 

Пресс-релиз
2 октября в киевском Дворце спорта пройдёт турнир по профессиональному боксу, аналогов которому в Украине ещё не было. За действиями боксёров в ринге будут наблюдать президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Насим Хамед, Эрик Моралес, Тони Беллью и ещё около 500 почётных гостей из 160 стран, которые являются участниками 56-го Конгресса WBC (пройдёт в Киеве с 30 сентября по 5 октября).
Организаторами боксёрского вечера выступят украинские промоутерские компании BoomBox Promotions и Sparta Boxing Promotions.
20-летний чемпион мира WBC среди юниоров Рамиль Гаджиев (7-1-1, 4 КО) проведёт бой за титул интернационального чемпиона WBC в суперсреднем весе (до 76, 2 кг), а 22-летний Карен Чухаджян (12-1, 6 КО) оспорит титул чемпиона мира WBC среди юниоров в полусредней категории (до 66,7 кг).
Кроме того, непобеждённый 21-летний Хасан Байсангуров (16-0, 7 КО) проведёт первую защиту титула интерконтинентального чемпиона WBA в среднем весе (до 72,6 кг). Четвёртым титульным поединком вечера станет бой Арама Фанияна (13-0, 1 КО) за пояс интернационального чемпиона WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг).
Начало боксёрского вечера в 19:00.