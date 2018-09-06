Максим Власов: Надеюсь встретиться в финале Суперсерии с Файфером

Напомним, что Власов в четвертьфинале встретится с поляком Кшиштофом Гловацки . Еще один россиянин Руслан Файфер проведет бой против Эндрю Табити. В других четвертьфиналах встретятся Майрис Бриедис (Латвия) и Ноэль Гевор (Германия), а также Юниер Дортикос (Куба) и Матеуш Мастернак (Польша).

«ТУРНИР НЕ РАДИ ТИТУЛОВ, А РАДИ ИНТЕРЕСНЫХ БОЕВ»

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— Когда вы согласились на Суперсерию, были ли известны имена других участников? — Нет, полный состав мне не был известен, лишь несколько имён потенциальных участников.

— Многие болельщики пишут, а какой смысл турнира, если в нем не будет ни одного титула, а лучший боксер был определен пару месяцев назад. Есть ли смысл? — Начнем с того, что этот турнир организован не ради определения лучшего боксёра дивизиона, а ради интересных поединков, которые в обычных условиях организовать достаточно сложно. И, как я не раз уже повторял, на мой взгляд, наличие титулов и званий большого значения не имеет! Значение имеет лишь зрелищность поединков. И если бои будут по настоящему интересными, через время большинство и не вспомнит что стояло на кону в этих поединках. Самый яркий пример — это три боя Артуро Гатти Микки Уорда . Вряд ли многие помнят, что это были всего лишь десятираундовые бои без титулов на кону.

— Ваш бой с Гловацки пройдет 10 ноября в Чикаго? По срокам все устраивает? — Вполне. Я сейчас на ходу. После боя с Дуродолой постоянно тренировался, поддерживал форму, спаринговал.

— Есть ли смысл в бое поляка и россиянина в США? Может, есть варианты с Польшей или Россией? — Есть смысл такого боя именно в Чикаго. Так как там проживает огромное количество польских эмигрантов. А изначально был ещё вариант проведения этого боя в Польше.

«ГЛОВАЦКИ ПРОСТОВАТ В ЗАЩИТЕ»

Усик выиграет Суперсерию, а у России будет новый чемпион. Прогноз на 2018 год — Если ли какой-то зуб на Гловацки? Ты с ним мог встретиться ранее, но его представители обещали маленький гонорар. — Нет никаких претензий к Гловацки. И быть не может! Это бизнес, и каждый делает то, что ему выгодно!

— Что изменилось в финансовом плане сейчас? — Всё. Сейчас на кону хорошие деньги.

— Чем Гловацки силен и в чем он уязвим? — Физически сильный, выносливый и агрессивный. Но при этом простоват в защите.

— Тренер Бивола Геннадий Машьянов сказал, что состав второго сезона получился более равным и интересным, чем состав первого. Что считаете вы? Хуку и Кудряшову досталось от вас еще до жеребьевки. Разве Гевор или Мастернак сильнее их? — На мой взгляд, составы примерно одинаковы по уровню. Но, думаю, во втором сезоне пары стали более равными. За исключением, наверное, Бриедис — Гевор. Мастернак не хуже Хука и Кудряшова. В чем-то даже лучше.

— Стал ли бы турнир сильнее, если вместо них были заявлены чемпион в отпуске Лебедев и регулярный чемпион Шуменов? — Думаю, единственный участник, который выбивается из состава это Гевор. Если вместо него с Бриедисом вышел Лебедев или Шуменов, бой наверняка был бы интереснее.

«СУПЕРСЕРИЮ ПОМЕНЯЛ БЫ ТОЛЬКО НА БОЙ С УСИКОМ»

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— В турнире участвует Руслан Файфер. Вы тренируетесь в одном зале. Для вас было принципиально, чтобы вас развели по турнирной сетке? — На данный момент это не так. Руслан сейчас не работает с Виктором Петроченко . По поводу разведения по сетке, я ни с кем не разговаривал. Для меня было главным участие в этом турнире. А с кем драться, по сути, не важно. Как видите, в первом бою мне достался далеко не простой соперник.

— Какова вероятность финала Власов — Файфер? — 50 на 50. Это бокс. Случиться может что угодно.

— Какой финал тебе видится самым вероятным? — Здесь прогнозировать не возьмусь! Надеюсь Власов — Файфер.

— Кто фаворит в поединке Файфера и Табити? Как нужно построить бой Руслану? — Думаю, бой будет сложным для обоих и фаворита выявить не просто. С такими как Табити нужно работать достаточно агрессивно, постоянно напрягая соперника. Нельзя давать передышки, тогда он начнёт ошибаться.

— Участие в Суперсерии ты променял бы только на бой с Усиком или еще что-то? — Думаю, да, только на бой с лучшим.

— Есть ли вероятность, что в итоге к финалу какой-то из поясов Александра станет вакантным и участники Суперсерии разыграют хотя бы один из титулов? — Конечно, есть. Александр абсолютный чемпион, но, как известно, для каждого из титулов существует обязательная защита, которая проводится раз в год или даже меньший срок. И в каждой версии свой обязательный претендент. На таком уровне практически невозможно провести четыре боя за год. В любом случае Александру придётся отказаться от каких-то титулов. Система построена так, что боксёрским организациям финансово не выгодно иметь одного чемпиона по всем версиям.