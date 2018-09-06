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Спенсер Джебб против Владимира Тюрина — на М-1 в Казани
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Спенсер Джебб против Владимира Тюрина — на М-1 в Казани 

SPORT24.ru 6 сентября 2018
28 сентября в Казани пройдет турнир M-1 Challenge 97 Tatfight 7, в рамках которого канадец Спенсер Джебб встретится с россиянином Владимиром Тюриным.
Спенсер Джебб приехал в прошлом году в Россию в статусе одного из сильнейших бойцов своей страны в полусреднем весе. Однако дебют в рейдже ему не удался и Спенсер упал в нокаут от Ингисхана Оздоева.
Владимир Тюрин владеет титулами чемпиона России среди профессионалов по кикбоксингу, чемпиона Евразии по версии WBKF среди профессионалов по кикбоксингу и чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов по версиям WAKO-PRO и WBKF. В смешанных единоборствах он провел семь боев и в четырех из них противники отправились в нокаут, а в трех Владимир уступил.
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