Спенсер Джебб против Владимира Тюрина — на М-1 в Казани

28 сентября в Казани пройдет турнир M-1 Challenge 97 Tatfight 7, в рамках которого канадец Спенсер Джебб встретится с россиянином Владимиром Тюриным

Спенсер Джебб приехал в прошлом году в Россию в статусе одного из сильнейших бойцов своей страны в полусреднем весе. Однако дебют в рейдже ему не удался и Спенсер упал в нокаут от Ингисхана Оздоева.

Владимир Тюрин владеет титулами чемпиона России среди профессионалов по кикбоксингу, чемпиона Евразии по версии WBKF среди профессионалов по кикбоксингу и чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов по версиям WAKO-PRO и WBKF. В смешанных единоборствах он провел семь боев и в четырех из них противники отправились в нокаут, а в трех Владимир уступил.