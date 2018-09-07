Промоутер сообщил, когда состоится реванш между Уайтом и Чисорой

«Думаю, поединок между Уайтом и Чисорой может состояться ещё до конца года, в декабре, — цитирует промоутера Sky Sports. — Мы уже ведём переговоры с обеими сторонами. И самое главное то, что оба бойца хотят драться. Их первая схватка — один из лучших поединков в хэвивейте, который я когда-либо видел. Так что и реванш однозначно получится просто эпическим».

В первом поединке (декабрь 2016 года) судьи увидели победу Уайта раздельным решением. Вердикт получился несколько спорным. Стороны вели переговоры о незамедлительном реванше, но ничего не вышло — не смогли договориться о распределении призового фонда, да и Уайт был нацелен на бой с чемпионом WBC американцем Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО).

Также в списке претендентов на бой с Уайтом ранее упоминались американцы Доминик Бризил (19-1, 17 КО) и Джаррелл Миллер (21-0-1, 18 КО). Комментирует Херн: «Считаю, что и Бризил, и Миллер также могут встретиться с Уайтом. Но, как по мне, шансы Чисоры выше. Поединок скорее всего состоится в Лондоне».

По словам Херна, Миллер нацелен на титульный бой: «Миллер — обязательный претендент на „обычный“ титул WBA, который занимает Мануэль Чарр . Но, конечно же, всякое может случиться. Хотя, повторюсь, самым вероятным сейчас кажется бой-реванш между Уайтом и Чисорой. Этот поединок можно организовать быстро. И у этого боя есть отличная предыстория — все видели первую серию и хотят продолжения».

Уайт по-прежнему является фаворитом №1 на апрельский поединок на стадионе Уэмбли в Лондоне (Великобритания) против чемпиона WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). Бойцы встречались ранее — в декабре 2015 года Джошуа победил Уайта техническим нокаутом в 7-м раунде.

Комментирует Херн: «Конечно же, есть смысл во втором поединке. Этот бой — гарантия зрелищности, поединок двух лучших местных супертяжей. Мне нечего скрывать — мы по-прежнему надеемся, что в апреле драться с Джошуа будет Уайлдер. Но пока-что они отказываются иметь с нами дело. А значит, шансов на бой с Уайлдером у нас нет. Поэтому нам приходится выбирать лучшее из доступных вариантов. А это, конечно же, Диллиан Уайт».

Херн неожиданно вспомнил, что и Джошуа сперва ожидает проверка боем — 22 сентября в гости к нему пожалует экс-чемпион из России Александр Поветкин (34-1, 24 КО): «Но давайте-ка не забывать, что бой Джошуа vs Поветкин — это реально опасный бой. Это поединок между боксёрами №1 и №3 в независимом рейтинге. Это бой за звание лучшего супертяжа мира, ведь сегодня им является Джошуа».

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