Пропуск к Усику: Лебедев возвращается на ринг

Российский боксер Денис Лебедев 7 сентября в Челябинске проведет первый после годичного перерыва поединок. Соперником спортсмена станет турок Хизни Алтункая. Этот бой может стать для россияна своеобразной подготовкой перед встречей с абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком

Известный российский боксер Денис Лебедев, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF 7 сентября в Челябинске проведет первый поединок после годичного перерыва. Соперником спортсмена по рейтинговому 10-раундовому поединку станет турок Хизни Алтункая.

39-летний россиянин свой последний бой проводил 9 июля 2017 года в Екатеринбурге. Тогда Белый Лебедь единогласным решением судей победил австралийца Марка Флэнагана . А до этого 3 декабря 2016 на московской арене «Мегаспорт» он потерпел поражение нокаутом от своего соотечественника Мурата Гассиева

Всего в активе Лебедева 32 боя. На счету Дениса 30 побед (22 из них — нокаутом), а также два поражения.

В прошлом году россиянин отказался от участия во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Причиной стала трагедия в семье.

«Придется пояснить некоторые вещи, о которых мне неприятно говорить. Когда была жеребьевка WBSS, я не мог принять в ней участие, потому что моей маме оставалось жить всего три недели.

Я даже подготовку к бою с австралийским боксером едва не сорвал, потому что мама почувствовала резкое ухудшение, но с ее благословения я все-таки решился выйти на бой. Четко его отработал, а последние дни ее жизни провел рядом с ее кроватью. Умерла она у меня дома.

Сейчас прошло время и все успокоилось. Теперь я хочу вернуться и показать, что еще способен на многое. Я сбросил 12 кг и чувствую себя превосходно. Некоторые вещи уже успокоились.

Я многодетный отец и забочусь о пяти детях: двое приемных и трое своих. Поэтому мне есть чем заниматься помимо бокса. Это и помогло мне отвлечься от горя. У меня четыре собаки, трава вокруг дома, которую надо косить», — отметил Лебедев на пресс-конференции.

Соперник россиянина — турок Хизни Алтункая не может похвастаться серьезными достижениями. В активе 30-летнего спортсмена 30 побед в 32 боях (17 — нокаутом).

На вопрос о том, знал ли он своего соперника до боя, Лебедев честно ответил: «Нет».

Тем не менее, россиянин отметил, что ему предстоит сразиться с серьезным боксером.

«С чего вы взяли, что Алтункая посредственный? Он из «пятнашки» лучших и он не 14-й в рейтинге. Журналисты любят задавать такие острые вопросы, видимо, от нечего делать, ну а я дам не менее острый ответ. Легко сидеть на стульчике и говорить посредственный боксер, не то пальто.

У нас вес за сто килограммов и в любой момент все может решить один удар. Во-вторых, мы многим предлагали бои, но кто-то отказался, а кто-то недавно проводил бой, кому-то не подошло время. У всех разные причины, но этот человек согласился, и мы будем с ним драться», — сказал Лебедев.

Сам Алтункая отметил, что встреча с Лебедевым будет для него большим шансом.

«Встреча с Лебедевым — большой шанс для меня. Рад возможности драться с ним. Это крутой боксер.

Я уважаю своего соперника, он был чемпионом по двум версиям, что говорит о многом. То что Лебедев год не выходил в ринг, мне трудно на эту тему что-то говорить», — заметил турецкий боксер накануне боя.

Сам Лебедев отметил, что интерес к боксу ему вернул поединок финала суперсерии между Гассиевым и украинцем Александром Усиком, который после этого боя стал абсолютным чемпионом мира.

Менеджер российского боксера Вадим Корнилов заявил, что WBA обязала начать переговоры между Лебедевым и Усиком.

«Вчера WBA было выслано письмо о том, что они обязывают начать переговоры о бое между Лебедевым и Усиком. До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны быть торги.

Сейчас мы смотрим на бой с турком. Но очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик — Лебедев может осуществиться. Но тут (многое) зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно», — отметил Корнилов.