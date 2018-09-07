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Экс-чемпион Европы среди любителей боксер Чеботарев одержал пятую победу в профессионалах
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Экс-чемпион Европы среди любителей боксер Чеботарев одержал пятую победу в профессионалах 

ТАСС + ещё 2 7 сентября 2018
Фото: Свободные новости
ТАСС, 7 сентября. Бывший чемпион Европы среди любителей российский боксер Артем Чеботарев одержал пятую победу на профессиональном ринге. В восьмираундовом рейтинговом поединке весовой категории до 79,38 кг, прошедшем в Челябинске, он выиграл у бразильца Кармелито де Жезуса техническим нокаутом в третьем раунде.
После сильного удара в конце третьего раунда бразилец опустился на колено и отказался вставать за положенные 10 секунд.
Теперь в послужном списке 29-летнего Чеботарева пять побед (четыре — нокаутом), ни одного поражения.
Он является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и чемпионом Европы 2010 года, также четыре раза выигрывал первенство России среди любителей. Выступал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где проиграл в первом же бою, после чего принял решение перейти в профессионалы. Дебютировал в январе прошлого года, выиграв у венгра Норберта Секереша нокаутом во втором раунде.
В активе 34-летнего де Жезуса теперь 18 побед (15 — нокаутом), шесть поражений.
Поединок прошел в андеркарде рейтингового 10-раундового боя между россиянином Денисом Лебедевым и турком Хизни Алтункаей.
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