Экс-чемпион Европы среди любителей боксер Чеботарев одержал пятую победу в профессионалах

ТАСС , 7 сентября. Бывший чемпион Европы среди любителей российский боксер Артем Чеботарев одержал пятую победу на профессиональном ринге. В восьмираундовом рейтинговом поединке весовой категории до 79,38 кг, прошедшем в Челябинске, он выиграл у бразильца Кармелито де Жезуса техническим нокаутом в третьем раунде.

После сильного удара в конце третьего раунда бразилец опустился на колено и отказался вставать за положенные 10 секунд.

Теперь в послужном списке 29-летнего Чеботарева пять побед (четыре — нокаутом), ни одного поражения.

Он является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и чемпионом Европы 2010 года, также четыре раза выигрывал первенство России среди любителей. Выступал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где проиграл в первом же бою, после чего принял решение перейти в профессионалы. Дебютировал в январе прошлого года, выиграв у венгра Норберта Секереша нокаутом во втором раунде.

В активе 34-летнего де Жезуса теперь 18 побед (15 — нокаутом), шесть поражений.