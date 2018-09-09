Хан победил Варгаса, но побывал в нокдауне

Экс-чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63 кг британец Амир Хан победил колумбийца Самуэля Варгаса и стал возможным соперником Мэнни Пакьяо, сообщает ТАСС

Британец пакистанского происхождения одержал победу спустя два года отсутствия. Хан выиграл единогласным решение судей по очкам: 119-108, 119-109 и 118-110. Интересно, что по ходу боя оба спортсмена успели побывать в нокдауне. Хан вернулся на ринг в апреле этого года, победив канадца Фила Ло Греко нокаутом в первом раунде. До этого британец выходил на ринг в мае 2016 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде.