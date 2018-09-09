Ещё
Хан победил Варгаса, но побывал в нокдауне
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Хан победил Варгаса, но побывал в нокдауне 

Газета.Ru + ещё 14 9 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Экс-чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63 кг британец Амир Хан победил колумбийца Самуэля Варгаса и стал возможным соперником Мэнни Пакьяо, сообщает ТАСС.
Британец пакистанского происхождения одержал победу спустя два года отсутствия. Хан выиграл единогласным решение судей по очкам: 119-108, 119-109 и 118-110. Интересно, что по ходу боя оба спортсмена успели побывать в нокдауне. Хан вернулся на ринг в апреле этого года, победив канадца Фила Ло Греко нокаутом в первом раунде. До этого британец выходил на ринг в мае 2016 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде.
Ранее российский боксер Денис Лебедев заявил о желании провести бой с украинцем Александром Усиком.
Газета.Ru: последние новости
Головкин проиграл Альваресу и потерял звание чемпиона мира Джошуа поделился ожиданиями от боя с Поветкиным Стала известна дата следующего боя Усика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Серена Уильямс продолжила истерику3
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение