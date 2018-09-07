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Лео Санта Крус намерен сделать трилогию с Карлом Фрэмптоном в 2019 году
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Лео Санта Крус намерен сделать трилогию с Карлом Фрэмптоном в 2019 году 

Vringe.com 7 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Обладатель титула «суперчемпиона» мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) мексиканец Лео Санта Крус (34-1-1, 19 КО) в беседе с порталом Fighthype рассказал о начале тренировочного лагеря, и хотя пока не назвал имя следующего оппонента, но выразил уверенность в третьей встрече с британцем Карлом Фрэмптоном (25-1, 14 КО) в следующем году.
Напомним, что первый бой Фрэмптона и Санта Круса в июле 2016 года завершился победой Карла по очкам (MD 12), а реванш в январе 2017-го остался уже за мексиканцем (MD 12).
— У вас официально тренировочный лагерь?
— Да. На прошлой неделе у меня родился ребёнок, поэтому пришлось задержать начало тренировок.
— Поздравляю вас. Есть ли какие-то новости о вашем оппоненте?
— Пока у меня ещё нет оппонента, но я хочу завершить этот год, подравшись ещё раз. Я с нетерпением жду боя в ноябре. Я говорил с моей командой, и они сказали, что это реально. Я не думаю, что соперник будет чемпионом, но кто бы это ни был, я хочу после победы над ним встретиться с Карлом Фрэмптоном. Люди хотят этот поединок, я хочу этот поединок. Я хочу встретиться с ним в третий раз. Он также хочет этого боя, и я уверен, что мы организуем этот бой в следующем году.
— Действительно? Я думаю, это будет отличная новость для фанов.
— Я говорил с моей командой об этом поединке, и они сказали, что этот бой возможен в следующем году. Уверен, что мы его сделаем.
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