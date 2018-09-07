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Лебедев нокаутировал Алтункаю
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Лебедев нокаутировал Алтункаю 

Чемпионат.com + ещё 33 7 сентября 2018
Фото: РИА Новости
В Челябинске, во дворце спорта «Трактор», завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира по версии WBA в первом тяжёлом весе с приставкой «в отпуске» Денисом Лебедевым и экс-претендентом на титул Хизни Алтункаёй. Первый раунд прошёл в размеренном темпе, во второй трёхминутке Лебедев немного прибавил и отправил соперника в лёгкий нокдаун. В третьем раунде Денис продолжил прессинг, что вскоре принесло свои плоды. Хозяину ринга удалось провести контратаку после попытки выпада со стороны соперника, в результате чего он отправил Алтункаю на канвас. Турок не встал на счёт 10 и рефери зафиксировал победу Лебедева нокаутом.
Этот бой для Лебедева стал первым более чем за год.
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