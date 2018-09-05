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Усик провел спарринг с Владимиром Кличко. Фото
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Усик провел спарринг с Владимиром Кличко. Фото 

Спорт-Экспресс 5 сентября 2018
Чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик провел спарринг со своим соотечественником, экс-чемпионом мира в тяжелом весе Владимиром Кличко.
— Великолепный спарринг с большим чемпионом, — написал Усик в Инстаграме.
Украинец завоевал чемпионские титулы, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии. Следующий бой, как сообщалось, ранее, он может провести против британца Тони Беллью.
Великолепный спарринг, с большим чемпионом. #usyk #lomachenko #boxing #wladimirklitschko #ukraine #lomus#usyk17
Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 5 Сен 2018 в 4:15 PDT
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