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Экс-чемпиона мира по боксу приговорили к десяти годам тюрьмы
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Экс-чемпиона мира по боксу приговорили к десяти годам тюрьмы 

Газета.Ru + ещё 4 8 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Бывший обладатель временного чемпионского пояса в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Автандил Хурцидзе приговорен к десяти годам тюрьмы, сообщает "Советский спорт".
Как информирует "Sputnik Грузия", следствие доказало вину грузинского спортсмена в совершении преступлений, среди которых насилие, вымогательство, кражи, торговля краденым и мошенничество.
39-летний Хурцидзе был арестован летом 2017 года — за месяц до намеченного чемпионского боя против Билли Джо Сондерса.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по тхэквондо пожизненно дисквалифицирован за домогательства.
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