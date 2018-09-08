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Цзю–младший «замесил» аргентинского панчера уже в первом раунде
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Цзю–младший «замесил» аргентинского панчера уже в первом раунде 

Vringe.com 8 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Вendigo Stadium, Бендиго, Австралия. Проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (11-0, 9 КО) прошёл и не заметил 37-летнего аргентинского джорнимена-панчера Маркоса Хесуса Корнехо (19-4, 18 КО), одолев того техническим нокаутом уже на старте боя.
Фаворит потряс противника правым оверхендом в висок, после чего Маркос отошёл к канатам, где ему прилетело ещё больше.
Стойкий аргентинец не упал, но рефери остановил избиение за 39 секунд до гонга. ТКО 1.
23-летний сын бывшего объединённого чемпиона мира по боксу Константина Цзю выступает в профи второй год, его готовит коуч Игорь Голубев.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Цзю-Корнехо (появится позднее)
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