Цзю–младший «замесил» аргентинского панчера уже в первом раунде

Вendigo Stadium, Бендиго, Австралия. Проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (11-0, 9 КО) прошёл и не заметил 37-летнего аргентинского джорнимена-панчера Маркоса Хесуса Корнехо (19-4, 18 КО), одолев того техническим нокаутом уже на старте боя.

Фаворит потряс противника правым оверхендом в висок, после чего Маркос отошёл к канатам, где ему прилетело ещё больше.

Стойкий аргентинец не упал, но рефери остановил избиение за 39 секунд до гонга. ТКО 1.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Цзю-Корнехо (появится позднее)

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