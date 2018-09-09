Ещё
Британский боксер Амир Хан победил Варгаса во втором бою после перерыва
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британский боксер Амир Хан победил Варгаса во втором бою после перерыва 

ТАСС + ещё 4 9 сентября 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 9 сентября. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг британец Амир Хан одержал победу во втором поединке после почти двухлетнего перерыва. В 12-раундовом рейтинговом поединке в весовой категории до 66,68 кг в британском Бирмингеме он выиграл у колумбийца Самуэля Варгаса по очкам — 119-108, 119-109 и 118-110.
Во втором раунде соперники по разу отправили друг друг в нокдаун. В третьем раунде Варгас вновь побывал в нокдауне.
Хан вернулся на ринг в апреле этого года, победив канадца Фила Ло Греко нокаутом в первом раунде. До этого британец выходил на ринг в мае 2016 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде. Теперь в активе 31-летнего Хана 32 победы (20 нокаутом), 4 поражения. Британец владел титулом чемпиона мира WBA в 2009-2011 годах, пять раз его защитив, и поясом IBF в 2011 году.
29-летний Варгас потерпел четвертое поражение при 29 победах (14 нокаутом), 2 ничьих.
ТАСС: последние новости
Альварес победил Головкина в повторном поединке и вернул титул чемпиона мира Боксер Джошуа уверен, что нокаутирует Поветкина СМИ: российский боксер Ковалев проведет реванш с Альваресом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Серена Уильямс продолжила истерику3
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение