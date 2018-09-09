Британский боксер Амир Хан победил Варгаса во втором бою после перерыва

ТАСС , 9 сентября. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг британец Амир Хан одержал победу во втором поединке после почти двухлетнего перерыва. В 12-раундовом рейтинговом поединке в весовой категории до 66,68 кг в британском Бирмингеме он выиграл у колумбийца Самуэля Варгаса по очкам — 119-108, 119-109 и 118-110.

Во втором раунде соперники по разу отправили друг друг в нокдаун. В третьем раунде Варгас вновь побывал в нокдауне.

Хан вернулся на ринг в апреле этого года, победив канадца Фила Ло Греко нокаутом в первом раунде. До этого британец выходил на ринг в мае 2016 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде. Теперь в активе 31-летнего Хана 32 победы (20 нокаутом), 4 поражения. Британец владел титулом чемпиона мира WBA в 2009-2011 годах, пять раз его защитив, и поясом IBF в 2011 году.

29-летний Варгас потерпел четвертое поражение при 29 победах (14 нокаутом), 2 ничьих.