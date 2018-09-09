Багов и Туменов стали новыми чемпионами ACB 

8 сентября в Краснодаре прошел турнир ACB 89, в главном поединке которого чемпион организации в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов встречался с Али Баговым.
Хедлайнеры вечера провели в клетке все пять раундов, по итогам которых большинством решением судей победил Багов.
В рамках со-главного события вечера Альберт Туменов в третьем раунде техническим нокаутом победил бразильца Сиро Родригеза и завоевал пояс лиги в полусреднем весе.
Чемпион в среднем весе Альберт Дураев провел успешную защиту, победив единогласным решением поляка Петра Штруса.