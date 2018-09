Сенсация в Бирмингеме: Мвакиньо избил Эггингтона, сорвав тому супербой с Риосом

Со стартовых секунд боя Мвакиньо оказался вести себя так, как и подобает явному андердогу (коэффициенты у букмекеров на его победу были в пределах 9.50) — начал оказывать на Эггингтона колоссальное давление, к которому тот был явно не готов.

Бой завершился уже во 2-м раунде. Рефери остановил одностороннее избиение — Эггингтон был зажат у канатов и не отвечал на бомбардировку от дерзкого африканца.

Wow! What an upset. Look at the guy in the blue jumper? #Eggington #KahnVargas where does eggington go from here? pic.twitter.com/NnGjXx6wCn

— BoxingForAll (@BoxingFA) 8 сентября 2018 г.

Мвакиньо ТКО2.

Может быть теперь Брэндон Риос подерётся с Джошем Келли (7-0, 5 КО)?

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Эггингтон-Мвакиньо (появится в скором времени)

