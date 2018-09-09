Сенсация в Бирмингеме: Мвакиньо избил Эггингтона, сорвав тому супербой с Риосом 

Arena Birmingham, Бирмингем, Великобритания. Британцу Сэму Эггингтону (23-5, 15 КО) предстояло побить танзанийца Хассана Мвакиньо (12-2, 8 КО), чтобы 22 сентября в андеркарде у супертяжей Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и Александра Поветкина (34-1, 24 КО) получить финансово выгодный бой с американцем Брэндоном Риосом (34-4-1, 25 КО). Но всё оказалось не так просто…
Со стартовых секунд боя Мвакиньо оказался вести себя так, как и подобает явному андердогу (коэффициенты у букмекеров на его победу были в пределах 9.50) — начал оказывать на Эггингтона колоссальное давление, к которому тот был явно не готов.
Бой завершился уже во 2-м раунде. Рефери остановил одностороннее избиение — Эггингтон был зажат у канатов и не отвечал на бомбардировку от дерзкого африканца.
Wow! What an upset. Look at the guy in the blue jumper? #Eggington #KahnVargas where does eggington go from here? pic.twitter.com/NnGjXx6wCn
— BoxingForAll (@BoxingFA) 8 сентября 2018 г.
Мвакиньо ТКО2.
Может быть теперь Брэндон Риос подерётся с Джошем Келли (7-0, 5 КО)?
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Эггингтон-Мвакиньо (появится в скором времени)
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