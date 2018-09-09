Филип Хргович уничтожил Амира Мансура

Arena Zagreb, Загреб, Хорватия. Бронзовый призёр ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) местный проспект хэвивейта Филип Хргович (6-0, 5 КО) одержал первую знаковую победу в профессиональном боксе — повержен 46-летний американец Амир Мансур (23-3-1, 16 КО), завоеван интернациональный титул по версии WBC.

По данным FightNews, несмотря на колоссальную разницу в возрасте между бойцами — 20 лет — Хргович никакого уважения к «деду» Мансуру не высказывал, принялся колотить того. Бой был остановлен в 3-й трёхминутке после того, как Мансур оказался на канвасе во второй раз.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хргович-Мансур (возможно, появится в скором времени)

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