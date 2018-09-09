Ещё
Филип Хргович уничтожил Амира Мансура
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Филип Хргович уничтожил Амира Мансура 

Vringe.com 9 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Arena Zagreb, Загреб, Хорватия. Бронзовый призёр ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) местный проспект хэвивейта Филип Хргович (6-0, 5 КО) одержал первую знаковую победу в профессиональном боксе — повержен 46-летний американец Амир Мансур (23-3-1, 16 КО), завоеван интернациональный титул по версии WBC.
По данным FightNews, несмотря на колоссальную разницу в возрасте между бойцами — 20 лет — Хргович никакого уважения к «деду» Мансуру не высказывал, принялся колотить того. Бой был остановлен в 3-й трёхминутке после того, как Мансур оказался на канвасе во второй раз.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хргович-Мансур (возможно, появится в скором времени)
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Билли Джо Сондерс: Альварес не заслужил реванш, надеюсь, Геннадий Головкин его вырубит Энтони Джошуа рассказал, в какой момент боя он уложит Поветкина Тренер Геннадия Головкина: Кому нужно зрелище убегающего Альвареса за $90?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Серена Уильямс продолжила истерику3
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение